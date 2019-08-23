Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Чистки у МВС: звільнено начальників поліції чотирьох областей. Фото: Корупція.Інфо

Чистки у МВС: звільнено начальників поліції чотирьох областей

23 сер 2019, 16:19
999

Звільнення поліцейських, викритих у нездатності ефективно протистояти злочинності, здійснив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Зокрема, звільнено начальників управлінь поліції у Запорізькій, Закарпатській, Житомирській та Львівської областях.

Loading...

Про кадрові чистки у лавах поліції Аваков повідомив сьогодні під час засідання розширеної колегії МВС України.

Нам потрібні і кадрові, і структурні зміни. Прошу вказаних офіцерів після засідання колегії зайти до мене для вирішення питання подальшого несення служби, — оголосив міністр.

Керівника поліції у Житомирській області раніше доручав звільнити президент Володимир Зеленський через процвітання незаконного видобутку бурштину в регіоні. Також глава держави доручав в. о. начальника Служби безпеки України Івану Баканову замінити регіональних керівників СБУ в Житомирській, Волинській та Рівненській областях через їхню бездіяльності в боротьбі з бурштиновою мафією.

Раніше сьогодні «Ракурс» повідомляв, що Аваков заявив про ліквідацію Департаменту захисту економіки при Національній поліції України. Замість цієї структури силовики створять Службу фінансових розслідувань, яка займатиметься протидією фінансовим і економічним злочинам.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Чистки у МВС: звільнено начальників поліції чотирьох областей

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив начальників поліції у Запорізькій, Закарпатській, Житомирській та Львівській областях. Причиною цьому стали низькі показники розкриття злочинів і скандал із незаконним видобутком бурштину

Новини України
16:19

День прапора в Україні: як відсвяткували в Одесі, Харкові та Івано-Франківську (ФОТО, ВІДЕО)

З нагоди Дня державного прапора в Одесі на Потьомкінських сходах розгорнули величезний синьо-жовтий стяг, а в Івано-Франківську та Харкові відбулися тематичні флешмоби

Новини України
14:17
Новини партнерів
Загрузка...