Чистки у МВС: звільнено начальників поліції чотирьох областей. Фото: Корупція.Інфо

https://racurs.ua/ua/n125875-chystky-u-mvs-zvilneno-nachalnykiv-policiyi-chotyroh-oblastey.html

Ракурс

Звільнення поліцейських, викритих у нездатності ефективно протистояти злочинності, здійснив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Зокрема, звільнено начальників управлінь поліції у Запорізькій, Закарпатській, Житомирській та Львівської областях.

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Про кадрові чистки у лавах поліції Аваков повідомив сьогодні під час засідання розширеної колегії МВС України.

Нам потрібні і кадрові, і структурні зміни. Прошу вказаних офіцерів після засідання колегії зайти до мене для вирішення питання подальшого несення служби, — оголосив міністр.

Керівника поліції у Житомирській області раніше доручав звільнити президент Володимир Зеленський через процвітання незаконного видобутку бурштину в регіоні. Також глава держави доручав в. о. начальника Служби безпеки України Івану Баканову замінити регіональних керівників СБУ в Житомирській, Волинській та Рівненській областях через їхню бездіяльності в боротьбі з бурштиновою мафією.

Раніше сьогодні «Ракурс» повідомляв, що Аваков заявив про ліквідацію Департаменту захисту економіки при Національній поліції України. Замість цієї структури силовики створять Службу фінансових розслідувань, яка займатиметься протидією фінансовим і економічним злочинам.