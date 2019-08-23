Чистки в МВД: уволены начальники полиции четырех областей. Фото: Корупція.Інфо

https://racurs.ua/n125875-chistki-v-mvd-uvoleny-nachalniki-policii-chetyreh-oblastey.html

Ракурс

Увольнения полицейский, уличенных в неспособности эффективно противостоять преступности, осуществил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. В частности, уволены начальники управлений полиции в Запорожской, Закарпатской, Житомирской и Львовской областях.

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О кадровых чистках в рядах полиции Аваков сообщил сегодня в ходе заседания расширенной коллегии МВД Украины.

Нам нужны и кадровые, и структурные изменения. Прошу соответствующих офицеров после заседания коллегии зайти ко мне для решения вопроса дальнейшего прохождения службы, — объявил министр.

Руководителя полиции в Житомирской области ранее поручал уволить президент Владимир Зеленский из-за процветания незаконной добычи янтаря в регионе. Также глава государства поручал и. о. начальника Службы безопасности Украины Ивану Баканову заменить региональных начальников СБУ в Житомирской, Волынской и Ровенской областях из-за их бездействия в борьбе с янтарной мафией.

Ранее сегодня «Ракурс» сообщал, что Аваков заявил о ликвидации Департамента защиты экономики при Национальной полиции Украины. Вместо этой структуры силовики создадут Службу финансовых расследований, которая займется противодействием финансовым и экономическим преступлениям.