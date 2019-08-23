Деньги рабовладельцев: британский университет компенсирует 20 млн фунтов полученных взносов. Фото: Study Bridge

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В Великобритании университет Глазго принял решение компенсировать взносы, которые были получены из средств от работорговли. Учебное заведение планирует в следующие 20 лет выделить 20 млн фунтов на программы развития Карибского региона, для чего будет учрежден специальный центр.

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В университете проанализировали средства, которые были получены в течение XVIII—XIX вв. еков. В переводе на современные деньги, учебное заведение получило взносы на сумму от 16,7 млн до 198 млн фунтов. Об этом сообщает ВВС.

Согласно исследованию, взносы сделали 23 человека, которые занимались торговлей рабами на Ямайке и Карибах. Хотя сам университет не занимался подобным бизнесом, в учебном заведении решили очистить репутацию от пятна.

Данные действия вдохновили и другие престижные британские университеты, которые тоже решили расследовать свои источники финансирования в рабовладельческую эпоху.

Отметим, что будущий Карибский центр исследований в области развития будет управляться в совместном партнерстве с университетом Вест-Индии. Учебный центр будет финансировать исследования и заниматься повышением осведомленности об истории рабства и его влиянии во всем мире.

Напомним, в конце июня в Донецкой области около сотни человек попали в трудовое рабство.