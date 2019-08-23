Ракурсhttps://racurs.ua/
В университете проанализировали средства, которые были получены в течение
XVIII—XIX вв.еков. В переводе на современные деньги, учебное заведение получило взносы
на сумму от 16,7 млн до 198 млн фунтов. Об этом сообщает ВВС.
Деньги рабовладельцев: британский университет компенсирует 20 млн фунтов полученных взносов. Фото: Study Bridge
Деньги рабовладельцев: британский университет компенсирует 20 млн фунтов полученных взносовhttps://racurs.ua/n125873-dengi-rabovladelcev-britanskiy-universitet-kompensiruet-20-mln-funtov-poluchennyh-vznosov.htmlРакурс
В Великобритании университет Глазго принял решение компенсировать взносы, которые были получены из средств от работорговли. Учебное заведение планирует в следующие 20 лет выделить 20 млн фунтов на программы развития Карибского региона, для чего будет учрежден специальный центр.
Loading...
В университете проанализировали средства, которые были получены в течение
Согласно исследованию, взносы сделали 23 человека, которые занимались торговлей рабами на Ямайке и Карибах. Хотя сам университет не занимался подобным бизнесом, в учебном заведении решили очистить репутацию от пятна.
Данные действия вдохновили и другие престижные британские университеты, которые тоже решили расследовать свои источники финансирования в рабовладельческую эпоху.
Отметим, что будущий Карибский центр исследований в области развития будет управляться в совместном партнерстве с университетом Вест-Индии. Учебный центр будет финансировать исследования и заниматься повышением осведомленности об истории рабства и его влиянии во всем мире.
Напомним, в конце июня в Донецкой области около сотни человек попали в трудовое рабство.
Загрузка...