Резонансное ДТП в Киеве: женщину с ребенком сбила теща нардепа и шоумена. Фото: Радіо Свобода

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ДТП в Киеве на Днепровской набережной, произошедшее 22 августа, получило широкую огласку в СМИ. Согласно неподтвержденной информации, что за рулем кроссовера Mazda, который совершил наезд на девятилетнего мальчика и его мать, находилась теща народного депутата и известного украинского шоумена.

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Речь идет о 59-летней Лилии Сопельник — теще члене «Видродження» Виталии Хомутыннике и шоумене, который также баллотировался в Верховную Раду нынешнего созыва, Сергее Притуле, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.

Также сообщается, что женщина является директором и владельцем нескольких предприятий в Киеве.

Виновнице ДТП уже сообщили о подозрении. По данному факту открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, что женщина сбила мать и ребенка в момент, когда начинала сдавать назад. Потерпевшие находятся в больнице в тяжелом состоянии. В социальных сетях под опубликованными кадрами с места событий люди пишут, что водитель могла перепутать педали газа и тормоза.