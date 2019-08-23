Опекун приковала ребенка к цепи. Фото:

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В Днепре женщина издевалась над ребенком: обмотала мальчика скотчем и посадила на цепь.

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Злоумышленница воспитывала четырех малолетних детей 4, 6, 8 и 13 лет. Для троих младших детей женщина является опекуном. Правоохранители получили анонимное сообщение, что опекун издевается над детьми. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Сотрудники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей 21 августа прибыли на проверку по месту жительства опекуна. В тот день они обнаружили в квартире прикованного палкой до дивана восьмилетнего мальчика. У ребенка были завязаны глаза, его обмотали скотчем.

Мальчика освободили и направили для прохождения судебно-медицинской экспертизы. Остальных детей поместили в центр социально-психологической реабилитации.

Следователи Днепровского отдела полиции открыли три уголовных производства по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все детали дела.

Напомним, в мае в Одессе полиция нашла трехлетнюю девочку, которая жила в палатке в парке. Оказалось, что ребенка оставили возле магазина родители и не вернулись. Им грозит ответственность за оставление ребенка в угрожающих для жизни условиях.