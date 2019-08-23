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Ракурс
Опекун приковала ребенка к цепи. Фото:

В Днепре опекун держала детей на цепи: полиция открыла уголовные производства (ФОТО)

23 авг 2019, 15:28
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В Днепре женщина издевалась над ребенком: обмотала мальчика скотчем и посадила на цепь.

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Злоумышленница воспитывала четырех малолетних детей 4, 6, 8 и 13 лет. Для троих младших детей женщина является опекуном. Правоохранители получили анонимное сообщение, что опекун издевается над детьми. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Сотрудники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей 21 августа прибыли на проверку по месту жительства опекуна. В тот день они обнаружили в квартире прикованного палкой до дивана восьмилетнего мальчика. У ребенка были завязаны глаза, его обмотали скотчем.

Мальчика освободили и направили для прохождения судебно-медицинской экспертизы. Остальных детей поместили в центр социально-психологической реабилитации.

Следователи Днепровского отдела полиции открыли три уголовных производства по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все детали дела.

Женщина посадила ребенка на цепь. Фото: Нацполиция

Женщина посадила ребенка на цепь. Фото: Нацполиция

Напомним, в мае в Одессе полиция нашла трехлетнюю девочку, которая жила в палатке в парке. Оказалось, что ребенка оставили возле магазина родители и не вернулись. Им грозит ответственность за оставление ребенка в угрожающих для жизни условиях.

Источник: Ракурс


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