Опікун прикувала дитину до ланцюга. Фото:

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Ракурс

У Дніпрі жінка знущалася над дитиною: обмотала хлопчика скотчем та посадила на ланцюг.

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Зловмисниця виховувала чотирьох малолітніх дітей 4, 6, 8 та 13 років. Для трьох наймолодших дітей жінка є опікуном. Правоохоронці отримали анонімне повідомлення, що опікун знущається над дітьми. Про це 23 серпня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Співробітники ювенальної превенції спільно зі службою у справах дітей 21 серпня прибули на перевірку за місцем проживання опікуна. Того дня вони виявили в квартирі прикутого ціпком до дивану восьмирічного хлопчика. У дитини були зав’язані очі, її обмотали скотчем.

Хлопчика звільнили та направили для проходження судово-медичної експертизи. Інших дітей помістили до центру соціально-психологічної реабілітації.

Слідчі Дніпровського відділу поліції відкрили три кримінальні провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 127 (катування) та 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі деталі справи.

Нагадаємо, у травні в Одесі поліція знайшла трирічну дівчинку, яка жила в наметі у парку. Виявилося, що дитину біля магазину залишили батьки й не повернулися. Їм загрожує відповідальність за залишення дитини в загрозливих для життя умовах.