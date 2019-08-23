Резонансна ДТП в Києві: жінку з дитиною збила теща нардепа і шоумена. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n125874-rezonansna-dtp-v-kyievi-jinku-z-dytynou-zbyla-tescha-nardepa-i-shoumena-zmi.html

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ДТП у Києві на Дніпровській набережній, що сталася 22 серпня, набула широкого розголосу в ЗМІ. Згідно з непідтвердженою інформацією, за кермом кросовера Mazda, який скоїв наїзд на дев’ятирічного хлопчика та його матір, перебувала теща народного депутата й відомого українського шоумена.

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Йдеться про 59-річну Лілію Сопельник — тещу члена «Відродження» Віталія Хомутинника та шоумена, який також балотувався до Верховної Ради нинішнього скликання, Сергія Притули, повідомляє «Обозреватель» із посиланням на джерела.

Також повідомляється, що жінка є директором і власником декількох підприємств у Києві.

Винуватиці ДТП вже повідомлено про підозру. За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Нагадаємо, що жінка збила матір і дитину в момент, коли починала здавати назад. Потерпілі перебувають у лікарні у важкому стані. В соціальних мережах під опублікованими кадрами з місця подій люди пишуть, що водій могла переплутати педалі газу та гальма.