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Резонансна ДТП в Києві: жінку з дитиною збила теща нардепа і шоумена. Фото: Радіо Свобода

Резонансна ДТП в Києві: жінку з дитиною збила теща нардепа і шоумена — ЗМІ

23 сер 2019, 15:42
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ДТП у Києві на Дніпровській набережній, що сталася 22 серпня, набула широкого розголосу в ЗМІ. Згідно з непідтвердженою інформацією, за кермом кросовера Mazda, який скоїв наїзд на дев’ятирічного хлопчика та його матір, перебувала теща народного депутата й відомого українського шоумена.

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Йдеться про 59-річну Лілію Сопельник — тещу члена «Відродження» Віталія Хомутинника та шоумена, який також балотувався до Верховної Ради нинішнього скликання, Сергія Притули, повідомляє «Обозреватель» із посиланням на джерела.

Також повідомляється, що жінка є директором і власником декількох підприємств у Києві.

Винуватиці ДТП вже повідомлено про підозру. За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Нагадаємо, що жінка збила матір і дитину в момент, коли починала здавати назад. Потерпілі перебувають у лікарні у важкому стані. В соціальних мережах під опублікованими кадрами з місця подій люди пишуть, що водій могла переплутати педалі газу та гальма.


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