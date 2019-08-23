Гроші рабовласників: британський університет компенсує 20 млн фунтів отриманих внесків. Фото: Study Bridge

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У Великій Британії університет Глазго прийняв рішення компенсувати внески, які були отримані з коштів від работоргівлі. Навчальний заклад планує в наступні 20 років виділити 20 млн фунтів на програми розвитку Карибського регіону, для чого буде засновано спеціальний центр.

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В університеті проаналізували кошти, які були отримані протягом XVIII-XIX століть. У перекладі на сучасні гроші, навчальний заклад отримав внески на суму від 16,7 млн ​​до 198 млн фунтів. Про це повідомляє ВВС.

Згідно з дослідженням, внески зробили 23 особи, які займалися торгівлею рабами на Ямайці і Карибах. Хоча сам університет не займався подібним бізнесом, в навчальному закладі вирішили очистити репутацію від плями.

Ці дії надихнули й інші престижні британські університети, які теж вирішили розслідувати свої джерела фінансування в рабовласницьку епоху.

Зазначимо, що майбутній Карибський центр досліджень в області розвитку буде управлятися в спільному партнерстві з університетом Вест-Індії. Навчальний центр фінансуватиме дослідження і займатиметься підвищенням обізнаності про історію рабства і його вплив у всьому світі.

Нагадаємо, наприкінці червня в Донецькій області близько сотні оcіб потрапили в трудове рабство.