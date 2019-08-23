Мемориал памяти героев Небесной сотни открыли во Львове. Фото: Youtube

https://racurs.ua/n125876-memorial-pamyati-geroev-nebesnoy-sotni-otkryli-vo-lvove-foto-video.html

Ракурс

В День государственного флага во Львове открыли Мемориал памяти героев Небесной сотни. Величественный комплекс будет состоять из двух частей, одна из которых еще строится.

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Сейчас украинцы могут увидеть площадь со стелой на верхней террасе. На мемориальной плите выгравировали 107 портретов украинских героев. Об этом сообщают в пресс-службе Львовского городского совета.

Портреты героев с их именами, датами рождения и смерти, а также лозунгами выгравировали на нержавеющей стали. Всю информацию согласовали с семьями погибших.

Отметим, что комплекс имеет смотровые площадки, превращающие его в общественное пространство. Пешеходный мост, который еще строят, проходит между холмами.

На мосту разместят пять плит. Они будут символизировать пять дней, в которые погибло больше всего людей во время Революции достоинства.

Комплекс символизирует абстрактную форму баррикады, а вечером стелу подсвечивают. Террасы, с которых состоит мемориал, исторически были на этом месте.

В апреле прошлого года на этом месте провели торжественную закладку памятной капсулы, а для определения лучшей концепции в 2016 году провели Всеукраинский открытый архитектурный конкурс.

На открытие мемориала приехали волонтеры Майдана, родственники погибших, участники революции и военные.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве активисты уничтожили строительный забор на Институтской возле места возведения мемориала Небесной сотни.