Рада перейдет на новую систему голосования. Фото: krapka.club

https://racurs.ua/n125879-rada-pereydet-na-novuu-sistemu-golosovaniya-razumkov-video.html

Ракурс

Верховная Рада Украины должна перейти на новую систему идентификации персональных голосований ввиду того, что нынешняя система с использованием обычных сенсорных кнопок исчерпала свой технический ресурс.

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Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков и народный депутат Руслан Стефанчук анонсировали переход парламента на новую систему для голосований «Рада-4». Об этом политики заявили в ходе брифинга после собрания депутатской группы, которая ведет подготовку к первой сессии новоизбранного парламента.

По словам Разумкова, «Рада-3» исчерпала свои ресурсы еще в 2008 году.

Там есть вопросы, связанные с гарантийным сроком использования. Я не уверен, что эта система отвечает всем тем вызовам, которые будут стоять перед ВР, — отметил он.

Глава партии «Слуга народа» добавил, что Рада обязательно будет голосовать с использованием новой системы, однако для начала нужно сформировать техническое задание, а затем — выписать регламент работы.

Ранее член фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказывал, что в новой системе голосования будет применен искусственный интеллект. Программное обеспечение будет анализировать работу каждого депутата Рады и поможет отслеживать аномалии в голосовании народных избранников. Однако с традиционным для Рады кнопкодавством «Рада-4» бороться не сможет.

Как сообщал «Ракурс», что партия «Слуга народа» разместила всех своих депутатов в первых рядах зала заседаний парламента. Решение было утверждено в четверг, 23 августа, в ходе собрания подготовительной депутатской группы.