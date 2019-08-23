Борьба с коррупцией: разоблачена схема завладения имуществом банка ВТБ на 100 млн грн. Фото: Трибун

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Хищение имущества в особо крупных размерах разоблачила Служба безопасности Украины. Речь идет об имуществе «ВТБ Банка» на 100 млн грн.

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После того, как «ВТБ Банк» был признан неплатежеспособным в Украине, началась процедура его ликвидации. В это время злоумышленники смогли подделать договоры купли-продажи имущества банка и провернули масштабные коррупционные схемы, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что руководил махинациями директор частного общества, который привлек к ним частного нотариуса Киевского городского нотариального округа. Нотариус по заказу руководителя изготовил поддельные договоры купли-продажи имущества банка. В частности, он оформил бумаги на два нежилых помещения в Харькове и 23 квартиры в таунхаусе, который находится в Голосеевском районе Киева. Кроме того, к правонарушению причастны работники банка, личности которых уже установлены.

На данный момент все объекты недвижимости, которые фигурируют в расследовании, арестованы. Право собственности на них возвращено Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Двум фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество мошенническим путем), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование) и ч. 3 ст. 365−2 (злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги) УК Украины.

Напомним, что 17 августа в Киеве задержали группу подозреваемых в деле «черных регистраторов». Следствие установило, что задержанные организовали схему завладения недвижимым имуществом, которое находилось в государственной, коммунальной и частной собственности.