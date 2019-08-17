Рейдерство: прокуратура и СБУ задержали семерых подозреваемых по делу «черных регистраторов», фото — lexinform.com.ua

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Ракурс

Прокуратура Киева и Служба безопасности 17 августа задержали семерых подозреваемых в деле «черных регистраторов».

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О совместной спецоперации по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, которое находилось в государственной, коммунальной и частной собственности, сегодня сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, ущерб от деятельности группы злоумышленников оценивается в 1,5 млрд грн, задержали семь человек.

Операцию начали после длительного документирования. В производстве проходят трое организаторов и четверо исполнителей. Среди задержанных — два адвоката и бывший руководитель органов юстиции Киева.

Сарган напомнила, что генеральный прокурор Луценко считал систему «черных регистраторов» одним из пяти крупнейших источников коррупции в Украине.

Изъятые документы позволяют в дальнейшем осведомиться и о роли судей в принятии нужных рейдерам решений, — сообщила пресс-секретарь Луценко.

«Ракурс» сообщал, что в июле президент Зеленский подписал указ «О мерах по противодействию рейдерству», в который входит набор инструментов для защиты владельцев бизнеса и противодействию лишению их имущественных прав.