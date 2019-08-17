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Рейдерство: прокуратура та СБУ затримали сімох підозрюваних у справі «чорних реєстраторів», фото — lexinform.com.ua

Прокуратура та СБУ затримали сімох підозрюваних у справі «чорних реєстраторів» (ФОТО, ВІДЕО)

17 сер 2019, 14:47
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Прокуратура Києва та Служба безпеки 17 серпня затримали сімох підозрюваних у справі «чорних реєстраторів».

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Про спільну спецоперацію по затриманню злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном, що перебувало у державній, комунальній і приватній власності, сьогодні повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, збитки від діяльності групи зловмисників оцінюються у 1,5 млрд грн, затримали сімох осіб.

Рейдерство: прокуратура та СБУ затримали сімох підозрюваних у справі «чорних реєстраторів», фото — Фейсбук Л.Сарган

Операцію почали після тривалого документування. У провадженні проходять троє організаторів та четверо виконавців. Серед затриманих — два адвокати та колишній керівник органів юстиції Києва.

Сарган нагадала, що генеральний прокурор Луценко вважав систему «чорних реєстраторів» одним з п’яти найбільших джерел корупції в Україні.

Рейдерство: прокуратура та СБУ затримали сімох підозрюваних у справі «чорних реєстраторів», фото — Фейсбук Л.Сарган

Вилучені документи дозволяють в подальшому опрацювати і роль суддів в прийнятті потрібних рейдерам рішень, — повідомила прес-секретар Луценка.

Рейдерство: прокуратура та СБУ затримали сімох підозрюваних у справі «чорних реєстраторів», фото — Фейсбук Л.Сарган

«Ракурс» повідомляв, що у липні президент Зеленський підписав указ «Про заходи щодо протидії рейдерству», у який входить набір інструментів для захисту власників бізнесу та протидії позбавленню їх майнових прав.

Джерело: Ракурс


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