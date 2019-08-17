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Новий тренер Динамо: у мережі з’явилися сумні фото Михайличенка з першого тренування киян, фото — Фейсбук Динамо

Дебют нового тренера «Динамо»: у мережі з’явилися сумні фото Михайличенка з першого тренування киян (ВІДЕО)

17 сер 2019, 14:15
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Олексій Михайличенко провів перше тренування в якості нового головного тренера київського «Динамо». На фото, які оприлюднила прес-служба киян, новий наставник легендарного клубу засмучений й в оточенні колег спостерігає за діями підлеглих.

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Новий тренер Динамо: у мережі з’явилися сумні фото Михайличенка з першого тренування киян, фото — Фейсбук Динамо

Після тренування Михайличенко розповів, які завдання ставить перед собою і командою.

Добре познайомитися з хлопцями, пояснити стратегію і тактику, яку я хотів би бачити, і підготуватися до наступної гри. Про глобальні завдання поки говорити немає сенсу, оскільки вони незмінні вже протягом багатьох років, — пояснив Михайличенко.

Він також запевнив, що довіряє усім футболістам «Динамо».

Нагадаємо, що Михайличенка призначили на посаду головного тренера «Динамо» 15 серпня. На тренерському містку він замінив Олександра Хацкевича, який не виконав завдання потрапити в груповий етап Ліги чемпіонів. «Динамо» стартуватиме у вересні в груповому раунді Ліги Європи.

Новий тренер Динамо: у мережі з’явилися сумні фото Михайличенка з першого тренування киян, фото — Фейсбук Динамо

Михайличенко очолював киян у 2002−2004 роках, причому двічі виграв чемпіонат України (2003, 2004) та одного разу Кубок України (2003). У новому штабі «Динамо» з ним працюватимуть Вадим Євтушенко, Сергій Федоров і Михайло Михайлов.

Дебют нового-старого тренера відбудеться 24 серпня, коли в Києві «Динамо» прийматиме «Олімпік».

Новий тренер Динамо: у мережі з’явилися сумні фото Михайличенка з першого тренування киян, фото — Фейсбук Динамо

Новий тренер Динамо: у мережі з’явилися сумні фото Михайличенка з першого тренування киян, фото — Фейсбук Динамо

Джерело: Ракурс


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