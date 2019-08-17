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Новый тренер Динамо: в сети появились грустные фото Михайличенко с первой тренировки киевлян, фото — Фейсбук Динамо

Дебют нового тренера «Динамо»: в сети появились грустные фото Михайличенко с первой тренировки киевлян (ВИДЕО)

17 авг 2019, 14:15
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Алексей Михайличенко провел первую тренировку в качестве нового главного тренера киевского «Динамо». На фото, которые обнародовала пресс-служба киевлян, новый наставник легендарного клуба расстроен и в окружении коллег наблюдает за действиями подчиненных.

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Новый тренер Динамо: в сети появились грустные фото Михайличенко с первой тренировки киевлян, фото — Фейсбук Динамо

После тренировки Михайличенко рассказал, какие задачи ставит перед собой и командой.

Хорошо познакомиться с ребятами, объяснить стратегию и тактику, которую я хотел бы видеть, и подготовиться к следующей игре. О глобальных задачах пока говорить нет смысла, поскольку они неизменны уже много лет, — объяснил Михайличенко.

Он также заверил, что доверяет всем футболистам «Динамо».

Напомним, что Михайличенко назначили на должность главного тренера «Динамо» 15 августа. На тренерском мостике он заменил Александра Хацкевича, который не выполнил задачу попасть в групповой этап Лиги чемпионов. «Динамо» стартует в сентябре в групповом раунде Лиги Европы.

Новый тренер Динамо: в сети появились грустные фото Михайличенко с первой тренировки киевлян, фото — Фейсбук Динамо

Михайличенко возглавлял киевлян в 2002—2004 годах, причем дважды выиграл чемпионат Украины (2003, 2004) и один раз Кубок Украины (2003). В новом штабе «Динамо» с ним будут работать Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.

Дебют нового-старого тренера состоится 24 августа, когда в Киеве «Динамо» примет «Олимпик».

Новый тренер Динамо: в сети появились грустные фото Михайличенко с первой тренировки киевлян, фото — Фейсбук Динамо

Новый тренер Динамо: в сети появились грустные фото Михайличенко с первой тренировки киевлян, фото — Фейсбук Динамо

Источник: Ракурс


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