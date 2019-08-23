Британские депутаты во главе с премьером Джонсоном креативно поздравили Украину с независимостью. Фото: УНИАН

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Ракурс

С Днем Независимости Украину поздравили в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон, а также британские аналитики и политики поздравили украинский народ с 28-й годовщиной.

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На видео-поздравлении британцы зачитывали строки из песни «Украина», которая считается неформальным гимном страны. Об этом сообщается в пресс-службе посольства Украины в Великобритании.

Среди тех, кто поздравил Украину оказались: член палаты общин Майкл Фэллон, глава «Группы дружбы с Украиной» в парламенте Великобритании Джон Виттингдейл, член палаты лордов баронесса Элисон Сатти, член палаты общин Джон Гроган, посол Великобритании в Украине (2002−2006 годы) Роберт Бринкли, менеджер Украинского форума в Королевском институте международных дел Орыся Луцевич, член палаты лордов граф Оксфордский и Асквитский, член палаты общин Джон Джанголи, директор по вопросам исследований общества имени Генри Джексона Эндрю Фоксолл и член палаты общин Полин Летти.

Поздравление завершается словами премьера Великобритании Бориса Джонсона «Слава Украине», которому посольство Украины в Великобритании отвечает «Героям слава».

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве прошла репетиция торжественных мероприятий ко Дню Независимости.