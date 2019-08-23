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Корупція в Україні: керівництво низки держшахт Донбасу підозрюють в розкраданні 500 млн грн (ФОТО)

Корупція в Україні: керівництво низки держшахт Донбасу підозрюють в розкраданні 500 млн грн (ФОТО)

23 сер 2019, 18:36
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Корупція в Україні не скидає обертів: керівники п’яти державних шахт в Донецькій і Луганській областях підозрюються в привласненні 500 млн грн, які були виділені на закупівлю нового обладнання. Замість відображеної в документації придбаної техніки використовувалася стара.

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Під слідство потрапили керівники державних підприємств «Мірноградуголь», «Шахта ім. Сургая», «Первомайськвугілля», «Шахтоуправління Південнодонбаське № 1» і «Лисичанськвугілля». Чиновники організували механізм розкрадання держкоштів через процедуру державних закупівель, повідомляє сьогодні прес-центр СБУ.

СБУ розкрила корупцію на шахтах Донбасу. Фото: СБУ

Підозрювані проводили тендери під заздалегідь визначених переможців, якими були фірми-прокладки. Після цього підприємства отримали з держбюджету понад 500 млн грн, які організатори розкрадань розподілили між собою.

СБУ розкрила корупцію на шахтах Донбасу

Експертиза показала, що ремонт обладнання замість закупівлі нового істотно знижував ефективність роботи зазначених шахт. Крім того, такі дії несли загрозу для життя працівників держпідприємств.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). СБУ продовжує обшуки та інші слідчі дії щодо підозрюваних.

Джерело: Ракурс


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