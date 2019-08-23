Трамп заявив, що Китай вкрав у США інтелектуальну власність на сотні мільярдів доларів на рік. Фото: NewsOne

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Американський президент Дональд Трамп заявив, що США втратили трильйони доларів за роки співпраці з Китаєм.

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Трамп наголосив, що Китай вкрав інтелектуальну власність американських громадян на сотні мільярдів в рік і продовжує це робити. Гнівне повідомлення президент США опублікував у своєму Twitter.

Трамп закликав американські компанії негайно розпочати пошук альтернативи Китаю, а також привезти підприємства на батьківщину і робити свою продукцію в США. Американський лідер обіцяв відповісти Китаю на додаткові мита на продукцію з США.

За словами Трампа, все перевізники, включаючи Fed Ex, Amazon, UPS і американські поштові відділення, повинні повернути всі поставки фентанілу (опіоїдний анальгетик) з Китаю та інших країн. Американський лідер заявив, що фентаніл щорічно вбиває по 100 тис. американців.

Трамп наголосив, що президент Китаю Сі Цзіньпін обіцяв припинити поставки анальгетику, однак на практиці цього не сталося. Також президент США заявив, що за останні 2,5 року американська економіка значно перевершила економіку Китаю.

Як раніше повідомлялося, США назвали Китай валютним маніпулятором.