Воевали за Украину: Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n125886-voevali-za-ukrainu-zelenskiy-predostavil-grajdanstvo-11-inostrancam.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 11 иностранцев получат украинское гражданство.

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В соответствии с приказом, основанием для предоставления гражданства стало участие в защите независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом сообщается в пресс-службе Зеленского.

Среди тех, кто получит паспорт гражданина Украины оказался Тимерхан Мунаев. Человек является сыном командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаев.

Отец Мунаева погиб в феврале 2015 под Дебальцево. Все остальные будущие украинские граждане также непосредственно защищали суверенитет страны.

Отметим, в июле Зеленский предоставил гражданство ряду иностранцев, воевавших на Донбассе. В частности, гражданство предоставлено трем бойцам ООС: Станиславу Гибадулину, Нугзар Канделаки и Никите Макееву. Тогда также получили украинские паспорта пятеро уроженцев РФ.

Как ранее сообщал «Ракурс», грузины, которым Зеленский предоставил гражданство Украины, совершили разбойное нападение на частного предпринимателя и его жену. Злоумышленники с награбленным пытались добраться Борисполя, однако их перехватила полиция.





