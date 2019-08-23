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Ракурс
Воевали за Украину: Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам. Фото: 5 канал

Воевали за Украину: Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам

23 авг 2019, 20:33
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 11 иностранцев получат украинское гражданство.

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В соответствии с приказом, основанием для предоставления гражданства стало участие в защите независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом сообщается в пресс-службе Зеленского.

Среди тех, кто получит паспорт гражданина Украины оказался Тимерхан Мунаев. Человек является сыном командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаев.

Отец Мунаева погиб в феврале 2015 под Дебальцево. Все остальные будущие украинские граждане также непосредственно защищали суверенитет страны.

Отметим, в июле Зеленский предоставил гражданство ряду иностранцев, воевавших на Донбассе. В частности, гражданство предоставлено трем бойцам ООС: Станиславу Гибадулину, Нугзар Канделаки и Никите Макееву. Тогда также получили украинские паспорта пятеро уроженцев РФ.

Как ранее сообщал «Ракурс», грузины, которым Зеленский предоставил гражданство Украины, совершили разбойное нападение на частного предпринимателя и его жену. Злоумышленники с награбленным пытались добраться Борисполя, однако их перехватила полиция.



Источник: Ракурс


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Воевали за Украину: Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам

Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам, которые защищали территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Среди них Тимерхан Мунаев, отец которого погиб под Дебальцево

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