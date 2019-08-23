Главные новости 23 августа: День государственного флага и обмен заключенными между Украиной и РФ. Фото: Kherson.life

https://racurs.ua/n125887-glavnye-novosti-23-avgusta-den-gosudarstvennogo-flaga-i-obmen-zakluchennymi-mejdu-ukrainoy-i-rf.html

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День государственного флага сегодня празднуют в Украине. На Софийской площади в столице состоялась традиционная церемония поднятия сине-желтого стяга. В церемонии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и высокопоставленные военнослужащие, которые совместно поднимали государственный флаг.

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В Киев прибыла уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Причины ее визита пока не разглашаются. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас занимается вопросом обмена заключенных между Россией и Украиной, а плоды проделанной работы глава государства ожидает увидеть в ближайшие дни.

В Верховной Раде пропрезидентская партия «Слуга народа» разместит депутатов своей фракции на первых рядах зала заседаний. Позади 254 представителей фракции на задних рядах будут располагаться все остальные партии и самовыдвиженцы, которые выиграли выборы в одномандатных округах.

В Киеве произошло резонансное ДТП с тещей народного депутата от «Видродження» Виталия Хомутынника и шоумена Сергея Притулы 59-летней Лилии Сопельник. Женщина за рулем кроссовера Mazda сбила на Днепровской набережной девятилетнего мальчика и его мать. Виновнице аварии сообщили о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Руководителей пяти государственных шахт в Донецкой и Луганской областях подозревают в присвоении 500 млн грн из государственного бюджета. Подозреваемые провели тендеры под заранее определенных победителей, которыми оказались фирмы-прокладки. После тендера из госбюджета выделили более 500 млн грн, однако средства организаторы поделили между собой, а вместо нового оборудования использовали старую технику.