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Ракурс
Взрыв под Северодвинском: у врача обнаружили радиоактивный цезий-137. Фото: Яндекс.Новости

Взрыв под Северодвинском: у врача обнаружили радиоактивный цезий-137

23 авг 2019, 21:57
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Взрыв под Северодвинском оставил радиоактивный след. У врача, который помогал пострадавшим в происшествии на военном полигоне, обнаружили цезий-137.

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Предположительно, радиоактивный нуклид оказался в мышечной ткани врача после употребления пищи. Об этом сообщает Deutsche welle, ссылаясь на заявление губернатора и правительства Архангельской области.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства РФ отметили, что цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и накапливается в грибах, рыбе, лишайниках и водорослях. Кроме зараженного радиацией врача были обследованы 110 человек, среди которых водители, врачи, пилоты и другие специалисты, которые оказывали помощь пострадавшим от взрыва под Северодвинском.

Медработники из Северодвинска были вынуждены пройти специальное дополнительное обследование. Также для исследований из Москвы в Архангельск привезли специальную лабораторию ФМБА.

Как ранее сообщал «Ракурс», российские врачи заявили о чрезвычайной дозе радиации на месте взрыва в Архангельске.


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