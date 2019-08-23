Кримськотатарський активіст оголосив сухе голодування у ростовському СІЗО. Фото: Крымскотатарский Ресурсный Центр

https://racurs.ua/ua/n125890-krymskotatarskyy-aktyvist-ogolosyv-suhe-goloduvannya-u-rostovskomu-sizo.html

Ракурс

Кримськотатарський активіст та фігурант справи «Хізб ут-Тахрір» Білял Аділов оголосив сухе голодування. Причиною стали жахливі умови утримання в слідчому ізоляторі російського Ростова-на-Дону.

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Активіст почав голодувати з 20 серпня. Про це повідомив у Facebook журналіст Антон Наумлюк, посилаючись на адвоката Аділова Людмилу Тюренкову.

Кримськотатарські активісти, які є фігурантами цієї справи та перебувають у ростовському СІЗО, неодноразово скаржилися на погані умови та звертались до керівництва ізолятора, закликаючи поліпшити умови. Однак Аділова перевели у камеру з гіршими умовами та вогкістю, через яку він став задихатися.

Коли Аділов порвав дроти в камері, щоб привернути увагу співробітників СІЗО, його помістили в карцер на 15 діб. Журналіст стверджує, що погані умови навмисно створюють для кримськотатарських активістів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», окупанти подовжили строк утримання вісьмом кримським татарам зі складу так званої сімферопольської групи у справі «Хізб ут-Тахрір» до 15 листопада.