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Святковий doodle до Дня незалежності України, фото — depositphotos.com

Гугл привітав українців з Днем Незалежності святковим дудлом (ФОТО)

24 сер 2019, 08:22
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Корпорація Google (Гугл) створила святковий doodle (дудл) до Дня Незалежності України. Сьогодні, 24 серпня, він доступний для користувачів головної сторінки Google.

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День Незалежності України — державне свято України, яке відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою створення держави Україна в її сучасному вигляді.

Святковий doodle до Дня незалежності України, скріншот — Гугл

Сьогодні у Києві та усіх містах країни очікується проведення масових заходів, присвячених найбільшому державному святу.

Тематичні малюнки Google (Дудл для Google, англ. — Google Doodle від doodle — каракулі, малюнки на полях сторінок) — своєрідні листівки з нагоди знаменних подій, які з’являються на головній сторінці Google.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Гугл створив дудл до 200-річчя з дня народження Пантеленймона Куліша — українського письменника, фольклориста і етнограф. Він є автором концепції так званої хутірської філософії. Куліш написав перший історичний роман українською мовою.

Джерело: Ракурс


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