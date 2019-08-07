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Ракурс
Письменник Пантелеймон Куліш. Фото: Олесь Федорук

Гугл присвятив дудл 200-річчю з дня народження українського письменника Пантелеймона Куліша (ФОТО)

7 сер 2019, 08:39
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Компанія Google (Гугл) 7 серпня присвятила doodle (дудл) 200-річчю з дня народження українського письменника Пантелеймона Куліша.

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Новий дудл — це зображення українського козака на коні, що скаче в полі. Як відомо, Пантелеймон Куліш — український прозаїк, поет, фольклорист і етнограф. Він є автором концепції так званої хутірської філософії.

Куліш написав перший історичний роман українською мовою. Його роботу «Чорна рада» експерти називають чи не найкращою історичною повістю в українській літературі. Книга описує період Руїни після смерті гетьмана Богдана Хмельницького. Цей історичний період відзначився загальним занепадом та кровопролитними війнами на території України.

Великий внесок в історію зробив Куліш і роботою «История воссоединения Руси».

Google випустив doodle до 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша. Фото: google.com

Нагадаємо, 16 червня Googlе створив анімований doodle до Дня батька, який святкувався у низці країн. Користувачам комп’ютерів пропонувалося натиснути на три кнопки, кожна з яких запускала для перегляду окремий мультфільм про качура з каченятами.

Джерело: Ракурс


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