Письменник Пантелеймон Куліш. Фото: Олесь Федорук

https://racurs.ua/ua/n125262-gugl-prysvyatyv-dudl-200-richchu-z-dnya-narodjennya-ukrayinskogo-pysmennyka-panteleymona-kulisha.html

Ракурс

Компанія Google (Гугл) 7 серпня присвятила doodle (дудл) 200-річчю з дня народження українського письменника Пантелеймона Куліша.

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Новий дудл — це зображення українського козака на коні, що скаче в полі. Як відомо, Пантелеймон Куліш — український прозаїк, поет, фольклорист і етнограф. Він є автором концепції так званої хутірської філософії.

Куліш написав перший історичний роман українською мовою. Його роботу «Чорна рада» експерти називають чи не найкращою історичною повістю в українській літературі. Книга описує період Руїни після смерті гетьмана Богдана Хмельницького. Цей історичний період відзначився загальним занепадом та кровопролитними війнами на території України.

Великий внесок в історію зробив Куліш і роботою «История воссоединения Руси».

Нагадаємо, 16 червня Googlе створив анімований doodle до Дня батька, який святкувався у низці країн. Користувачам комп’ютерів пропонувалося натиснути на три кнопки, кожна з яких запускала для перегляду окремий мультфільм про качура з каченятами.