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Політв’язня Стешенка звільнили в окупованому Криму. Фото: Событие

Українського політв’язня звільнили в окупованому Криму (ФОТО)

7 сер 2019, 08:15
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Українського політв’язня Олександра Стешенка, якого окупанти незаконно утримували в колонії анексованого Криму, звільнили.

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Мешканця Харкова вже доправили до рідної домівки. Стешенко в 2018 році підконтрольним РФ судом у Криму був незаконно засуджений до двох років позбавлення волі нібито за підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва. Про це 6 серпня повідомило представництво президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook.

Представник глави української держави Антон Кориневич вже зустрівся з політв’язнем. Він висловив сподівання, що правоохоронці Криму дадуть належну правову оцінку порушенням прав людини та воєнним злочинам, вчиненим окупантами на території Криму.

Політв’язня Олександра Стешенка звільнили з колонії. Фото: Представництво президента України в АР Крим

Нагадаємо, у квітні 2018 року ФСБ РФ повідомила про затримання групи екстремістів у Криму, які нібито виконували вказівки помічника українського нардепа Мустафи Джемілєва. Серед затриманих був колишній спортсмен-боксер Олександр Стешенко.

У серпні минулого року підконтрольний Росії районний суд Сімферополя засудив Стешенка до двох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні.

Джерело: Ракурс


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