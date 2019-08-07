Політв’язня Стешенка звільнили в окупованому Криму. Фото: Событие

https://racurs.ua/ua/n125261-ukrayinskogo-politv-yaznya-zvilnyly-v-okupovanomu-krymu-foto.html

Ракурс

Українського політв’язня Олександра Стешенка, якого окупанти незаконно утримували в колонії анексованого Криму, звільнили.

Loading...

Мешканця Харкова вже доправили до рідної домівки. Стешенко в 2018 році підконтрольним РФ судом у Криму був незаконно засуджений до двох років позбавлення волі нібито за підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва. Про це 6 серпня повідомило представництво президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook.

Представник глави української держави Антон Кориневич вже зустрівся з політв’язнем. Він висловив сподівання, що правоохоронці Криму дадуть належну правову оцінку порушенням прав людини та воєнним злочинам, вчиненим окупантами на території Криму.

Нагадаємо, у квітні 2018 року ФСБ РФ повідомила про затримання групи екстремістів у Криму, які нібито виконували вказівки помічника українського нардепа Мустафи Джемілєва. Серед затриманих був колишній спортсмен-боксер Олександр Стешенко.

У серпні минулого року підконтрольний Росії районний суд Сімферополя засудив Стешенка до двох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні.