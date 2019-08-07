Политзаключенного Стешенко освободили в оккупированном Крыму. Фото: Событие

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Украинского политзаключенного Александра Стешенко, которого оккупанты незаконно удерживали в колонии аннексированного Крыма, освободили.

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Жителя Харькова уже доставили домой. Стешенко в 2018 году подконтрольным РФ судом в Крыму был незаконно приговорен к двум годам лишения свободы якобы за поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Об этом 6 августа сообщило представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

Представитель главы украинского государства Антон Кориневич уже встретился с политзаключенным. Он выразил надежду, что правоохранители Крыма дадут надлежащую правовую оценку нарушениям прав человека и военным преступлениям, совершенным оккупантами на территории Крыма.

Напомним, в апреле 2018 года ФСБ РФ сообщила о задержании группы экстремистов в Крыму, которые якобы выполняли указания помощника украинского нардепа Мустафы Джемилева. Среди задержанных был бывший спортсмен-боксер Александр Стешенко.

В августе прошлого года подконтрольный России районный суд Симферополя приговорил Стешенко к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.