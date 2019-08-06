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В результате обстрела в зоне ООС погибли четверо украинских военнослужащих, фото: Obozrevatel

Главные новости за 6 августа: гибель военнослужащих, подозрение Гонтаревой, возвращение «зеленого тарифа» для домашних электростанций

6 авг 2019, 22:56
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Сегодня в зоне операции Объединенных сил (ООС) в результате вражеского обстрела в районе Павлополя погибли четверо украинских военнослужащих.

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В связи с этим инцидентом президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента России Владимира Путина «как можно быстрее» собраться для возобновления переговоров.

Генпрокурор Юрий Луценко опубликовал видеообращение, к которому объяснил причины подписания подозрений бывшей руководительнице Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и бывшему заместителю главы Администрации президента Алексею Филатову.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой еще 11 июля законопроект № 10357, который возвращает «зеленый тариф» установленным на земле домашним солнечным электростанциям.

Олигарх Игорь Коломойский назвал фаворитов на должность премьер-министра Украины. По его мнению, это исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и действующий заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Украинский самолет ИЛ-76ТД, который перевозил гуманитарный груз в Ливию, был уничтожен в аэропорту города Мисрата в результате совершенной беспилотником атаки. Нападение произошло, когда самолет уже находился на земле.

Минобороны Украины и Пентагон подписали меморандум по поиску пленных и без вести пропавших. Этот документ стал результатом двухлетней работы украинских дипломатов и их американских партнеров.

Источник: Ракурс


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Главные новости за 6 августа: гибель военнослужащих, подозрение Гонтаревой, возвращение «зеленого тарифа» для домашних электростанций

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