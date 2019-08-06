Валерия Гонтарева, фото: «Аценты»

https://racurs.ua/n125255-lucenko-obyasnil-prichiny-podpisaniya-podozreniy-gontarevoy-i-filatovu-video.html

Ракурс

Заместитель генрокурора Сергей Кизь подписал подозрения бывшей главе Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой и бывшему заместителю главы Администрации президента Алексею Филатову по делу брокерской фирмы ICU.

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Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Генпрокуратуры.

По версии следствия, фирма ICU была задействована в сделке между государственным «Аграрным фондом» и «Брокбизнесбанком», принадлежавшим олигарху Сергею Курченко. В результате этих действий были разворованы средства «Аграрного фонда».

Луценко отметил, что ранее, в период президентских выборов, это дело уже было в центре резонанса из-за подозрений, объявленных тогда ряду лиц, в том числе Филатову и Гонтаревой, тогдашним главой следственной группы Константином Куликом.

Однако в ГПУ тогда заявили, что выдвижение подозрений Куликом было осуществлено с нарушением процессуального законодательства.

В начале года было достаточно такое громкое событие о подозрениях, которые объявлял господин Кулик, — отметил Луценко в своем видеообращении. — К сожалению тогда, в силу максимальной политизации момента — выборов, была несоблюдена процедура.

По словам Луценко, это дело было передано в другое управление и проанализировано следственной группой, которую возглавлял нынешний заместитель генпрокурора Кизь. Этой группе Кулик и его команда показывали все доказательства, которые, по их мнению, свидетельствуют о возможности подписания подозрения.

Кизь видит достаточность доказательств, собранных группой Кулика. Поэтому подозрение получит человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера, господин Стеценко, заместитель группы ICU, госпожа Гонтарева как руководитель ICU, и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку, — отметил Луценко.

В случае если подозрение будет дополнено всеми необходимыми достаточными доказательствами, дело будет передано в суд, — подчеркнул генпрокурор.

Напомним, Гонтарева в июне пожаловалась журналистам на угрозы со стороны олигарха Игоря Коломойского. Некоторые его заявления она считает угрозой киднеппинга, то есть похищения человека.

Впоследствии Коломойский отреагировал на слова Гонтаревой.