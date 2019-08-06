Валерія Гонтарева, фото: «Аценти»

https://racurs.ua/ua/n125255-lucenko-poyasnyv-prychyny-pidpysannya-pidozr-gontareviy-ta-filatovu-video.html

Ракурс

Заступник генрокурора Сергій Кізь підписав підозри колишній очільниці Національного банку України (НБУ) Валерії Гонтаревій і колишньому заступнику глави Адміністрації президента Олексію Філатову у справі брокерської фірми ІСU.

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Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі Генпрокуратури.

За версією слідства, фірма ICU була задіяна в оборудці між державним «Аграрним фондом» та «Брокбізнесбанком», котрий належав олігархові Сергію Курченку. В результаті цих дій були розкрадені кошти «Аграрного фонду».

Луценко зазначив, що раніше, в період президентських виборів, ця справа вже була в центрі резонансу через підозри, оголошені тоді низці осіб, зокрема Філатову й Гонтаревій, тодішнім очільником слідчої групи Костянтином Куликом.

Однак в ГПУ тоді заявили, що висунення підозр Куликом було здійснене з порушенням процесуального законодавства.

На початку року була досить така голосна подія про підозри, які оголошував пан Кулик, — зазначив Луценко у своєму відеозверненні. — На жаль тоді, в силу максимальної політизації моменту — виборів, було недотримано процедуру.

За словами Луценка, цю справу було передано в інше управління й проаналізовано слідчою групою, котру очолював теперішній заступник генпрокурора Кізь. Цій групі Кулик та його команда показували всі докази, котрі, на їхню думку, свідчать про можливість підписання підозри.

Кізь вбачає достатність доказів, зібраних групою Кулика. Відтак підозру отримає людина, яка безпосередньо ставила свій підпис на документах брокерського характеру, пан Стеценко, заступник групи ІСU, пані Гонтарева як керівник ІСU, і пан Філатов як адвокат, який обслуговував цю оборудку, — зазначив Луценко.

В разі якщо підозра буде доповнена всіма необхідними достатніми доказами, справа буде передана до суду, — наголосив Генпрокурор.

Нагадаємо, Гонтарева в червні поскаржилася журналістам на погрози з боку олігарха Ігоря Коломойського. Деякі його заяви вона вважає погрозою кіднепінгу, тобто викрадення людини. Згодом Коломойський відреагував на слова Гонтаревої.