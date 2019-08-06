Головні новини за 6 серпня: загибель військовослужбовців, підозра Гонтаревій, повернення «зеленого тарифу» для домашніх електростанцій

Внаслідок обстрілу в зоні ООС загинули четверо українських військовослужбовців, фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/ua/n125260-golovni-novyny-za-6-serpnya-zagybel-viyskovoslujbovciv-pidozra-gontareviy-povernennya-zelenogo.html

Ракурс

Сьогодні в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) внаслідок ворожого обстрілу в районі Павлополя загинули четверо українських військовослужбовців.

Loading...

У зв’язку з цим інцидентом президент України Володимир Зеленський закликав президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель та президента Росії Володимира Путіна «якомога швидше» зібратися для відновлення переговорів.

Генпрокурор Юрій Луценко опублікував відеозвернення, к котрому пояснив причини підписання підозр колишній очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревій і колишньому заступнику глави Адміністрації президента Олексію Філатову.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою ще 11 липня законопроект № 10357, котрий повертає «зелений тариф» встановленим на землі домашнім сонячним електростанціям.

Олігарх Ігор Коломойський назвав фаворитів на посаду прем'єр-міністра України. На його думку, це виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко та чинний заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

Український літак ІЛ-76ТД, котрий перевозив гуманітарний вантаж до Лівії, було знищено в аеропорту міста Місрата в результаті здійсненої безпілотником атаки. Напад було здійснено, коли літак вже перебував на землі.

Міноборони України та Пентагон підписали меморандум щодо пошуку полонених та безвісти зниклих. Цей документ став результатом дворічної роботи українських дипломатів та їхніх американських партнерів.