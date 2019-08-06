Керований зі смартфону пристрій надає вченим можливість дистанційно впливати на мозок піддослідних, фото: PxHere

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Міжнародна команда вчених винайшла пристрій, який може керувати нейронними ланцюгами за допомогою крихітного імплантату мозку, управління котрим здійснюється зі смартфона.

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Учені сподіваються, що цей пристрій зможе значно прискорити дослідження, спрямовані на боротьбу із захворюваннями мозку, такими як хвороби Паркінсона та Альцгеймера, а також наркоманією, депресією тощо. Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на прес-службу Університету медичних наук Вашингтона.

Завдяки новому винаходу, у вчених з’являється можливість ставити експерименти над мозком піддослідних тварин без необхідності їх фізичного перебування в лабораторії.

Це, зокрема, дає змогу здійснювати повністю автоматизовані дослідження на тваринах, перевіряючи, як поведінка однієї тварини може позитивно чи негативно впливати на поведінку інших тварин у звичних умовах шляхом впливу на мозок певних речовин чи сигналів.

Пристрій, що використовує схожі на Lego змінні картриджі з хімічними речовинами та потужний Bluetooth з низьким енергоспоживанням, може впливати на конкретні нейрони.

Безпровідний нейронний пристрій дозволяє здійснювати тривалу хімічну і оптичну нейромодуляцію, чого раніше ніколи не вдавалося досягнути, — наголошують дослідники.

Учені наголошують, що ця технологія значно перевершує традиційні методи, використовувані неврологами, які зазвичай включають жорсткі металеві трубки і оптичні волокна для доставки речовин і світла. Крім обмеження руху піддослідних через фізичний зв’язок із громіздким обладнанням, їх відносно жорстка структура з часом викликає ураження м’яких тканин мозку, що робить їх непридатними для довготривалої імплантації.

Хоча деякі зусилля були докладені для часткового пом’якшення несприятливої реакції тканин шляхом застосування м’яких зондів і бездротових платформ, попередні рішення були обмежені їх нездатністю доставляти речовини протягом тривалого періоду часу, а також їх громіздкими і складними системами управління.

Щоб досягти стабільної бездротової доставки речовин, ученим довелося вирішити критичну проблему їх швидкого вичерпання. Для цього довелося винайти нейронний пристрій зі змінним картриджем для речовин, який міг би дозволити нейрологам не турбуватися про те, що вони можуть завчасно закінчитися.

У результаті трирічні зусилля вчених та випробування понад десятка різних варіантів дизайну цього пристрою призвели до успішного застосування нового потужного мозкового імплантату у мишей, котрі могли з ним вільно пересуватися. Учені сподіваються, що обладнання допоможе прискорити розкриття таємниць мозку та його захворювань.

Нагадаємо, нещодавно вчені винайшли пристрій, здатний зняти симптоми струсу мозку.