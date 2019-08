Український літак ІЛ-76ТД, котрий перевозив гуманітарний вантаж до Лівії, було знищено в результаті здійсненої безпілотником атаки. Експлуатантом цього літака є компанія ТОВ «Скайавіатранс».

Інцидент стався в місті Місрата приблизно о 3.17 за київським часом, повідомляє видання «Ліга.Новости» з посиланням на директора компанії Олену Малахову.

Напад безпілотника було здійснено в момент, коли з літака вивантажували товар. Загалом було здійснено кілька пострілів.

Перший запущений з безпілотника снаряд влучив у праве крило. Згодом виникла пожежа, котра знищила весь літак. На момент початку атаки частина екіпажу вже залишила ІЛ-76, проте кілька людей ще залишалися всередині.

Зазначається, що екіпаж повітряного судна евакуювали в безпечне місце. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Водночас у МЗС України виданню повідомили, що внаслідок інциденту легкі поранення отримав оператор екіпажу судна та були знищені паспортні документи штурмана.

Здійснюються заходи з повернення українських громадян, загалом це вісім осіб, на батьківщину.

За словами Малахової, в нападі брали участь два безпілотники, один з яких здійснював відео та фотозйомку. Вже через 40 хвилин після інциденту на сайтах російських ЗМІ з’явилися відповідні матеріали.

Точної інформації щодо долі вантажу, котрий призначався для Організації Червоного Півмісяця Лівії, наразі немає. Ймовірно, він також був знищений в результаті інциденту.

#BREAKING: #Libya National Air Force carried-out airstrike against #Misrata Air Base where #GNA Air Force is based. #LNA sources told me that they destroyed large amount of weapons unloaded from a #Turkish airplane which had carried them from #Turkey to #Libya for the Jihadists! pic.twitter.com/SHUn6ueU9x