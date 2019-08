Украинский самолет ИЛ-76ТД, который перевозил гуманитарный груз в Ливию, был уничтожен в результате проведенной беспилотником атаки. Эксплуатантом этого самолета является компания ООО «Скайавиатранс».

Инцидент произошел в городе Мисурата примерно в 3.17 по киевскому времени, сообщает издание «Лига.Новости» со ссылкой на директора компании Елену Малахову.

Нападение беспилотника было осуществлено в момент, когда из самолета выгружали товар. Всего было осуществлено несколько выстрелов.

Первый запущенный из беспилотника снаряд попал в правое крыло. Впоследствии возник пожар, который уничтожил весь самолет. На момент начала атаки часть экипажа уже оставила Ил-76, однако несколько человек еще оставались внутри.

Отмечается, что экипаж воздушного судна эвакуировали в безопасное место. Пострадавших в результате инцидента нет.

В то же время в МИД Украины изданию сообщили, что в результате инцидента легкие ранения получил оператор экипажа судна и были уничтожены паспортные документы штурмана.

Осуществляются мероприятия по возвращению украинских граждан, это восемь человек, на родину.

По словам Малаховой, в нападении участвовали два беспилотника, один из которых осуществлял видео и фотосъемку. Уже через 40 минут после инцидента на сайтах российских СМИ появились соответствующие материалы.

Точной информации по поводу судьбы груза, который предназначался для Организации Красного Полумесяца Ливии, пока нет. Вероятно, он также был уничтожен в результате инцидента.

#BREAKING: #Libya National Air Force carried-out airstrike against #Misrata Air Base where #GNA Air Force is based. #LNA sources told me that they destroyed large amount of weapons unloaded from a #Turkish airplane which had carried them from #Turkey to #Libya for the Jihadists! pic.twitter.com/SHUn6ueU9x