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ВСУ захватили в плен африканского наемника. Скриншот с видео

ВСУ на Донбассе захватили в плен африканского наемника из Сенегала (ВИДЕО)

23 апр 2025, 18:53
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Найманці з Африки воюють проти України на боці російської армії.

Африканського найманця із Сенегалу захопили в полон бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Полонити іноземного бойовика вдалося під час боїв на Торецькому напрямку. Про це 23 квітня повідомили на сторінці батальйону у Facebook.

Сенегалець зізнався, що навчався в росії два роки й хотів виїхати з країни-агресора у Німеччину. Однак росіяни йому сказали, аби він відправився на війну заробити грошей, і тільки після цього зміг би виїхати.

Перед полоном африканець налякався, що його розстріляють бійці ЗСУ. Однак військові наказали лише прямувати за ними.

У найманця виявили незначні поранення й надали необхідну медичну допомогу. Сенегалець вже каже, що вже не хоче до Європи, а хоче додому. За його словами, росія — це «погано, дуже погано».

Нагадаємо, нещодавно у Курській області рф українські військові взяли у полон дев’ятьох військовослужбовців російської армії. Полонені загарбники виявилися з Пермського краю, Астраханської і Тамбовської областей, Воронежа, Мурманська, Нальчика, Нижнього Новгорода та з окупованого Криму.

Источник: Ракурс


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