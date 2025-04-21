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Ракурс
Десантники взяли у полон дев'ятьох росіян на Курщині

Десантники взяли у полон дев’ятьох росіян на Курщині (ВІДЕО)

21 кві 2025, 10:48
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Дев’ятьох військовослужбовців російської армії взяли в полон українські десантники разом із суміжними підрозділами в Курській області рф.

Полонені окупанти виявилися з Пермського краю, Астраханської і Тамбовської областей, Воронежа, Мурманська, Нальчика, Нижнього Новгорода. Крім того, двоє полонених повідомили, що родом з тимчасово окупованого росією Криму.

Я, Єрмаков Андрій Миколайович. Народився 27 березня 1982 року в Криму, місто Бахчисарай. 810 бригада, третя рота, рядовий, — каже на відео один із російських солдатів.

Інший кримчанин, Апанасенко Дмитро, повідомив, що він із селища Роздольне.

Як зазначили у ДШВ, спочатку росіяни згодились відстоювати ілюзорні фантазії кремлівського диктаторського режиму, але замість безславної загибелі, обрали полон та здались українським воїнам.

Джерело: Ракурс


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