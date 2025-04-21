Десантники взяли в плен девятерых россиян в Курщине

https://racurs.ua/n205735-desantniki-vzyali-v-plen-devyateryh-rossiyan-v-kurschine-video.html

Ракурс

Дев’ятьох військовослужбовців російської армії взяли в полон українські десантники разом із суміжними підрозділами в Курській області рф.

Полонені окупанти виявилися з Пермського краю, Астраханської і Тамбовської областей, Воронежа, Мурманська, Нальчика, Нижнього Новгорода. Крім того, двоє полонених повідомили, що родом з тимчасово окупованого росією Криму.

Я, Єрмаков Андрій Миколайович. Народився 27 березня 1982 року в Криму, місто Бахчисарай. 810 бригада, третя рота, рядовий, — каже на відео один із російських солдатів.

Інший кримчанин, Апанасенко Дмитро, повідомив, що він із селища Роздольне.

Як зазначили у ДШВ, спочатку росіяни згодились відстоювати ілюзорні фантазії кремлівського диктаторського режиму, але замість безславної загибелі, обрали полон та здались українським воїнам.