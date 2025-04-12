Трамп объяснил, почему США не поедут на встречу G20 в Южной Африке

https://racurs.ua/n205521-tramp-obyasnil-pochemu-ssha-ne-poedut-na-vstrechu-g20-v-ujnoy-afrike.html

Ракурс

США не поїдуть на зустріч G20 у Південній Африці.

Про це написав президент США Дональд Трамп у TruthSocial.

Як можна очікувати, що ми поїдемо до Південної Африки на дуже важливу зустріч G20, коли конфіскація земель і геноцид є головною темою розмови? Вони забирають землю білих фермерів, а потім вбивають їх та їхні сім’ї. ЗМІ відмовляються повідомляти про це. Сполучені Штати зупинили всі внески в Південну Африку. Чи хочемо ми бути саме там на зустрічі G20? Я так не думаю! — заявив Трамп.

Раніше стало відомо, що ПАР не запросить російського диктатора владіміра путіна на саміт G20, який відбудеться в Південно-Африканській Республіці — вона головує в цьому об'єднанні з 1 грудня і зобов’язана прийняти саміт у себе. Про це повыдмив The Moscow Times представник президента ПАР Вінсента Магвенья.

Правова ситуація не змінилася з саміту БРІКС у Йоганнесбурзі. Ми ніяк не можемо вплинути на рішення МКС, — сказав він.

Міжнародний кримінальний суд ще в березні 2023 року видав ордери на арешт путіна та уповноваженої з прав дитини в рф Марії Львової-Бєлової. У зв’язку з депортацією українських дітей їх підозрюють у військових злочинах, скоєних під час війни в Україні.