Рашисти вивозять врожай з ТОТ до Африки, фото:

https://racurs.ua/ua/n200635-vyvezty-do-afryky-vrojay-sonyashnyka-z-tot-planuut-rashysty-cns.html

Ракурс

Російські загарбники планують «експортувати» понад 300 тонн соняшника з тимчасово окупованої Луганщини.

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Цей врожай окупанти «скупили» у місцевих аграріїв за копійки з метою подальшого вивозу на росію, а далі у країни Африки. Саме на співпрацю із африканськими країнами розраховує фейкове мінгосподарство такої ж фейкової лнр, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що така схема на ТОТ України активно «працює" ще від початку окупації.

Фермерів російські окупаційні адміністрації ставлять у жорсткі рамки коли збути свій врожай ти зобов’язаний визначеній «компанії» за фіксованою ціною, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що вивезення врожаю окупантами — це не лише економічний злочин проти України, а й частина ширшої стратегії, спрямованої на підрив економічної стабільності регіону та використання українських ресурсів для зміцнення своїх позицій на міжнародній арені.