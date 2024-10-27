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Ракурс
Рашисты вывозят урожай из ВОТ в Африку, фото:

Вывезти в Африку урожай подсолнечника из ВОТ планируют рашисты — ЦНС

27 окт 2024, 11:30
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Російські загарбники планують «експортувати» понад 300 тонн соняшника з тимчасово окупованої Луганщини.


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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Цей врожай окупанти «скупили» у місцевих аграріїв за копійки з метою подальшого вивозу на росію, а далі у країни Африки. Саме на співпрацю із африканськими країнами розраховує фейкове мінгосподарство такої ж фейкової лнр, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що така схема на ТОТ України активно «працює" ще від початку окупації.

Фермерів російські окупаційні адміністрації ставлять у жорсткі рамки коли збути свій врожай ти зобов’язаний визначеній «компанії» за фіксованою ціною, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що вивезення врожаю окупантами — це не лише економічний злочин проти України, а й частина ширшої стратегії, спрямованої на підрив економічної стабільності регіону та використання українських ресурсів для зміцнення своїх позицій на міжнародній арені.

Ці дії повинні бути засуджені, а винні у таких злочинах мають відповідати перед законом, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти інформацію про ворога та колаборантів до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


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