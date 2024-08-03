Россияне активно вывозят зерно с оккупированных территорий

https://racurs.ua/n197929-rashisty-planiruut-uvelichit-masshtaby-vyvoza-ukrainskogo-zerna-iz-vot-cns.html

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Окупанти мають намір збільшувати масштаби вивозу українського зерна з тимчасово окупованих територій.

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Для цього вони планують масштабувати потужності Маріупольського і Бердянського морських портів. Про це сьогодні, 3 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

«Росіяни планують наростити кількість вивозу з тимчасово окупованих територій сільгосппродукції та інших товарів. Зокрема йдеться про металолом, під котрим мається на увазі ще не до кінця вивезене устаткування із захоплених українських металургійних підприємств», — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що за час цьогорічних жнив на ТОТ Херсонщини вже зібрали понад 1,3 млн тонн зернових і зернобобових культур. Більшу частину зібраного ворог планує відправити за межі окупованих територій України.