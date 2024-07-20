Рашисты хотят увеличить мощность порта Мариуполя для вывоза украинского зерна

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Рашисты продолжают похищать украинское зерно с ВОТ
Рашисты хотят увеличить мощность порта Мариуполя для вывоза украинского зернаhttps://racurs.ua/n197493-rashisty-hotyat-uvelichit-moschnost-porta-mariupolya-dlya-vyvoza-ukrainskogo-zerna.htmlРакурс
У Маріупольському порту обсяг перевалки вантажів, які ворог краде і відправляє за межі України з початку року, склав уже понад 165 тис. тонн. У загальному числі сільгосппродукції викрадено і вивезено вже 84,2 тис. тонн.
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Про це сьогодні, 20 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що створене окупантами фейкове «федеральне агентство морського і річкового транспорту» повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн.
Ворог чітко виконує план по путінській «демілітаризації України», вивозячи з нашої землі насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи Маріупольської Азовсталі, — наголошують у ЦНС.
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