Рашисты хотят увеличить мощность порта Мариуполя для вывоза украинского зерна

Рашисты продолжают похищать украинское зерно с ВОТ

https://racurs.ua/n197493-rashisty-hotyat-uvelichit-moschnost-porta-mariupolya-dlya-vyvoza-ukrainskogo-zerna.html

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У Маріупольському порту обсяг перевалки вантажів, які ворог краде і відправляє за межі України з початку року, склав уже понад 165 тис. тонн. У загальному числі сільгосппродукції викрадено і вивезено вже 84,2 тис. тонн.

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Про це сьогодні, 20 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що створене окупантами фейкове «федеральне агентство морського і річкового транспорту» повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн.