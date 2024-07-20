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Ракурс
Рашисти продовжують викрадати українське зерно з ТОТ

Рашисти хочуть збільшити потужність порту Маріуполя для вивезення українського зерна

20 лип 2024, 17:54
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У Маріупольському порту обсяг перевалки вантажів, які ворог краде і відправляє за межі України з початку року, склав уже понад 165 тис. тонн. У загальному числі сільгосппродукції викрадено і вивезено вже 84,2 тис. тонн.


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Про це сьогодні, 20 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що створене окупантами фейкове «федеральне агентство морського і річкового транспорту» повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн.

Ворог чітко виконує план по путінській «демілітаризації України», вивозячи з нашої землі насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи Маріупольської Азовсталі, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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