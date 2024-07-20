Колаборанти примусово організовують «волонтерський рух» на ТОТ

«Волонтерство» через примус запроваджують на ТОТ, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n197489-kolaboranty-prymusovo-organizovuut-volonterskyy-ruh-na-tot.html

Ракурс

Російський диктатор володимир путін задумав організувати потужний волонтерських рух у рф та, передусім, на тимчасово окупованих територіях України.

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Для цього запровадили програму «Добро. Центр», а щоб запустити процес на низи спустили рознарядки із планами виконань завдання. Про це сьогодні, 20 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що такі центри вже створено в тимчасово окупованому Алчевську, Стаханові, Свердловську. Керівникам інших муніципалітетів ватажок квазіутворення «лнр» леонід пасічник доручив до 1 серпня в екстреному порядку організувати такі «волонтерські організації».