Колаборанти примусово організовують «волонтерський рух» на ТОТ

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«Волонтерство» через примус запроваджують на ТОТ, фото: «РБК»
Колаборанти примусово організовують «волонтерський рух» на ТОТhttps://racurs.ua/ua/n197489-kolaboranty-prymusovo-organizovuut-volonterskyy-ruh-na-tot.htmlРакурс
Російський диктатор володимир путін задумав організувати потужний волонтерських рух у рф та, передусім, на тимчасово окупованих територіях України.
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Для цього запровадили програму «Добро. Центр», а щоб запустити процес на низи спустили рознарядки із планами виконань завдання. Про це сьогодні, 20 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що такі центри вже створено в тимчасово окупованому Алчевську, Стаханові, Свердловську. Керівникам інших муніципалітетів ватажок квазіутворення «лнр» леонід пасічник доручив до 1 серпня в екстреному порядку організувати такі «волонтерські організації».
Тільки ось в кремлі погано із латиною. Адже навіть переклад цього слова з латинської означає «доброволець». Тому називати свою чергову пропагандистську організацію волонтерською як мінімум неграмотно, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про ворога та його посіпак до відповідного анонімного чат-бота.