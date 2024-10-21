Іл-76 з росіянами збили у Судані, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n200463-u-sudani-povstanci-pomylkovo-zbyly-vantajnyy-litak-z-rosiyanamy-video.html

Ракурс

Суданські сепаратисти помилково збили вантажний літак Іл-76 з ОАЕ, екіпаж якого частково складався з росіян.

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Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

Зазначається, що про збиття літака повідомив портал Sudan War Monitor, який відстежує військову ситуацію в країні.

Стверджується, що Іл-76 був збитий у районі Малха у Північному Дарфурі. Його збили бійці сепаратисти RSF, котрим і призначалося постачання. За однією з версій на борту була зброя.

Точна кількість постраждалих та загиблих невідома, але зазвичай екіпаж Іл-76 складається із п’яти осіб. Так, на одному з відео, знятому на місці аварії, показані знайдені документи одного з членів екіпажу інженера Віктора Гранова. Також було знайдено паспорт рф, який належить Антону Селіванову.

У посольстві рф у Судані підтвердили, що літак із росіянами на борту впав у охопленому боями Дарфурі, зазначивши, що наріз з’ясовуються обставини.

У мережі з’явилися суперечливі повідомлення про те, що в Судані діє одна з російських військових компаній. Повідомляється, що це, ймовірно, не ПВК «Вагнер», проте котра саме, наразі не відомо.

Джерело: Astra