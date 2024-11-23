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Володимир Зеленський на конференції «Зерно з України». Фото: ОП
Україна зацікавлена відкривати в Африці «зернові доми» — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n201501-ukrayina-zacikavlena-vidkryvaty-v-afryci-zernovi-domy-zelenskyy.htmlРакурс
Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки й зацікавлена в посиленні економічних зв’язків.
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Зокрема, в країнах Африки Україна хоче відкривати в країнах «зернові доми» — так звані хаби збереження продуктів харчування. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з іноземними журналістами у рамках 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки «Grain from Ukraine», повідомили в Офісі президента.
Україна хоче збільшувати свою присутність в Африці не лише політично. Безумовно, нас цікавить економіка. Тому поставлено завдання паралельно з відкриттям посольств, відкривати нові «зернові доми» — так звані хаби збереження різних продуктів харчування, — зазначив він.
Зеленський також розповів, що ініціатива «Зерно з України» успішно працює, а програма врятувала від голоду близько 20 млн людей. А в Офісі президента додали, що український експорт продовольства забезпечує 400 млн людей у 100 країнах світу.
Нагадаємо, в Центрі національного спротиву повідомляли, що росіяни посилили грабунок фермерів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Загарбники вже примусово відбирають не лише зерно, а й овочі у місцевих фермерів.