Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Писатель Пантелеймон Кулиш. Фото: Алесь Федорук

Гугл посвятил дудл 200-летию со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша (ФОТО)

7 авг 2019, 08:39
999

Компания Google (Гугл) 7 августа посвятила doodle (дудл) 200-летию со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша.

Loading...

Новый дудл — это изображение украинского казака на скачущей лошади в поле. Как известно, Пантелеймон Кулиш — украинский прозаик, поэт, фольклорист и этнограф. Он является автором концепции так называемой хуторской философии.

Кулиш написал первый исторический роман на украинском языке. Его работу «Черная рада» эксперты называют едва ли не лучшей исторической повестью в украинской литературе. Книга описывает период Руины после смерти гетмана Богдана Хмельницкого. Этот исторический период отметился общим упадком и кровопролитными войнами на территории Украины.

Большой вклад в историю сделал Кулиш и работой «История воссоединения Руси».

Google выпустил doodle к 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша. Фото: google.com

Напомним, 16 июня Googlе создал анимированный doodle ко Дню отца, который отмечался в ряде стран. Пользователям компьютеров предлагалось нажать на три кнопки, каждая из которых запускала для просмотра отдельный мультфильм о селезне с утятами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Война на Донбассе: Зеленский собрал силовиков из-за гибели бойцов ООС

Президент Владимир Зеленский сегодня собрал глав силовых ведомств на срочное заседание. Причиной этому стал обстрел пророссийскими боевиками украинских позиций в районе Павлополя на Донбассе 6 августа, в результате чего погибло четверо украинских военных

Новости Украины
11:06
Новости партнеров
Загрузка...