Писатель Пантелеймон Кулиш. Фото: Алесь Федорук

https://racurs.ua/n125262-gugl-posvyatil-dudl-200-letiu-so-dnya-rojdeniya-ukrainskogo-pisatelya-panteleymona-kulisha-foto.html

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Компания Google (Гугл) 7 августа посвятила doodle (дудл) 200-летию со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша.

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Новый дудл — это изображение украинского казака на скачущей лошади в поле. Как известно, Пантелеймон Кулиш — украинский прозаик, поэт, фольклорист и этнограф. Он является автором концепции так называемой хуторской философии.

Кулиш написал первый исторический роман на украинском языке. Его работу «Черная рада» эксперты называют едва ли не лучшей исторической повестью в украинской литературе. Книга описывает период Руины после смерти гетмана Богдана Хмельницкого. Этот исторический период отметился общим упадком и кровопролитными войнами на территории Украины.

Большой вклад в историю сделал Кулиш и работой «История воссоединения Руси».

Напомним, 16 июня Googlе создал анимированный doodle ко Дню отца, который отмечался в ряде стран. Пользователям компьютеров предлагалось нажать на три кнопки, каждая из которых запускала для просмотра отдельный мультфильм о селезне с утятами.