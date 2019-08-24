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Охорона, металошукачі і два святкових марші: що відбувається у Києві 24 серпня, фото — Українська правда

Охорона, металошукачі і два святкових марша: що відбувається у Києві 24 серпня (ТРАНСЛЯЦІЯ)

24 сер 2019, 08:44
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Тисячі людей зібралися у середмісті Києві, щоб відзначити День Незалежності України. Уранці 24 серпня в центрі столиці журналісти помітили багато військових, правоохоронців, людей пропускають на офіційні заходи через металодетектори.

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Загалом 24 серпня на території країни планується проведення близько тисячі масових заходів. Публічну безпеку і порядок забезпечуватиме 13 тис. правоохоронців. Центр Києва перекритий для транспорту. Не працює на вхід і вихід станція метро «Майдан Незалежності».

Зазначимо, що 24 серпня в Києві відбудуться два марші: один із них — офіційний, другий — народний. Окрім того, у цей день марші відбудуться одразу в шести містах України.

Джерело: Ракурс


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