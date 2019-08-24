Торговельна війна: Трамп підвищив мита на товари з Китаю, фото — Reuters

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Президент США Дональд Трамп заявив про рішення підвищити мита. Американська влада планує запровадити це рішення восени на товари з Китаю в межах заходів у відповідь на збільшення Пекіном ввізних мит на американські автомобілі і запчастини.

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Декілька відповідних твіт-повідомлень американський лідер розмістив в Twitter.

Китаю не слід було вводити нові мита на 75 млрд дол. Починаючи з 1 жовтня товари з Китаю на 250 млрд дол., які в даний час обкладаються митом в 25%, будуть обкладатися митами в 30%. Решта продукції на 300 млрд дол., яка обкладалася б тарифами в 10% з 1 вересня, тепер буде обкладатися тарифами в 15%, — написав Трамп.

Наша країна щорічно втрачає сотні мільярдів доларів на користь Китаю, і кінця цьому не видно, — вважає глава вашингтонської адміністрації.

Він вкотре звинуватив у ситуації, що склалася своїх попередників на посту президента.

На жаль, попередні адміністрації дозволили Китаю так далеко піти від справедливої ​​і збалансованої торгівлі, що це стало великим тягарем для американського платника податків. Як президент, я більше не можу цього допускати! З метою досягнення справедливої ​​торгівлі ми повинні збалансувати ці дуже несправедливі торгові відносини з Китаєм, — емоційно прокоментував своє рішення Трамп.

Раніше він заявив, що американські компанії повинні почати пошук альтернативи виробництва своєї продукції в Китаї, в тому числі повернути це виробництво назад в США.

Учора Комітет з тарифів і зборів при Держраді КНР заявив, що Китай з 15 грудня збільшить на 25% і 5% відповідно ввізні мита на американські автомобілі і запчастини. З 1 січня цього року Китай призупинив стягування мит на автомобілі та запчастини, вироблені в США, терміном на три місяці, але 31 березня Комітет з тарифів і зборів заявив про продовження дії вжитих заходів на невизначений термін.

Відзначимо, що сьогоднішнє рішення про підвищення мит Трамп анонсував ще у травні цього року. Від того часу уряди обох країн безуспішно намагалися домовитися.