ЄКА забанило російські «Союзи» і літатиме до МКС на американських кораблях, фото — eadaily.com

https://racurs.ua/ua/n125957-ievropeyske-kosmichne-agentstvo-zabanylo-rosiyski-souzy-i-litatyme-do-mks-na-amerykanskyh.html

Ракурс

Європейське космічне агентство (ЄКА) забанило російські «Союзи» і літатиме до Міжнародної космічної станції (МКС) на американських кораблях.

Loading...

Про рішення ЄКА у найближчі роки не користуватися російськими «Союзами» для доставки астронавтів на МКС сьогодні, 26 серпня, заявив глава постійного представництва ЄКА в Росії Рене Пішель.

Під час виступу на Євразійському аерокосмічному конгресі він повідомив, що «у найближчі роки наші астронавти будуть літати на американських кораблях».

Пішель пояснив, що наразі європейські астронавти літають на «Союзах» за американській квотою. Запуск італійського астронавта Луки Пармітано був останнім для ЕКА з використанням «Союзу».

У 2011 році була виведена з експлуатації американська багаторазова пілотована транспортна система Space Shuttle. Після цього екіпажі на МКС доставляли тільки російські кораблі «Союз».

Тим часом у США розробили нові пілотовані кораблі: Crew Dragon — компанією SpaceX, Starliner — компанією Boeing.

У березні цього року Crew Dragon здійснив перший випробувальний безпілотний політ на МКС. Запуск першого Crew Dragon з екіпажем на станцію планується на 17 грудня. До складу екіпажу входять астронавти NASA Роберт Бенкен і Дуглас Херлі.

Випробувальний запуск до МКС першого Starliner без екіпажу заплановано на 17 вересня. Перший корабель з екіпажем планується запустити на станцію у випробувальному режимі 30 листопада. До складу екіпажу входять астронавти Майкл Фінк і Ніколь Аунапу Манн, а також астронавт Boeing Крістофер Фергюсон.

Після успішних випробувальних безпілотного і пілотованого польотів обидва кораблі будуть сертифіковані NASA для виконання штатних польотів з екіпажами на МКС. Перший такий політ планується в травні 2020 року.

Раніше «Ракурс» повідомляв про проблеми зі стикуванням «Союзу МС-13» до МКС. На «Союзі» росіяни запустили в космос робота «Федора».