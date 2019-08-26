Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Селфі, поцілунки та регіт: найсмачніші фото із саміту «Великої сімки», фото — Reuters

Селфі, поцілунки та регіт: найсмачніші фото саміту «Великої сімки»

26 сер 2019, 18:15
999

У французькому Біарріці сьогодні завершується саміт «Великої сімки». Під час триденних зустрічей керівники провідних країн світу вирішували найнагальніші питання світоустрою — боротьбу із нерівністю, ядерну програму Ірану, ймовірне повернення РФ до G7, українське питання.

Loading...

Під час зустрічей вистачало кумедних і емоційних моментів. Вони потрапили в об'єктив фотографа Reuters. «Ракурс» пропонує переглянути найемоційніші фото з президентами та прем'єр-міністрами країн «Великої сімки».

Селфі, поцілунки та регіт: найсмачніші фото із саміту «Великої сімки», фото — Reuters

Селфі, поцілунки та регіт: найсмачніші фото із саміту «Великої сімки», фото — Reuters

Селфі, поцілунки та регіт: найсмачніші фото із саміту «Великої сімки», фото — Reuters

Селфі, поцілунки та регіт: найсмачніші фото із саміту «Великої сімки», фото — Reuters

Селфі, поцілунки та регіт: найсмачніші фото із саміту «Великої сімки», фото — Reuters

Селфі, поцілунки та регіт: найсмачніші фото із саміту «Великої сімки», фото — Reuters

Селфі, поцілунки та регіт: найсмачніші фото із саміту «Великої сімки», фото — Reuters

Селфі, поцілунки та регіт: найсмачніші фото із саміту «Великої сімки», фото — Reuters

Селфі, поцілунки та регіт: найсмачніші фото із саміту «Великої сімки», фото — Reuters

Селфі, поцілунки та регіт: найсмачніші фото із саміту «Великої сімки», фото — Reuters

Селфі, поцілунки та регіт: найсмачніші фото із саміту «Великої сімки», фото — Reuters

В заключний день саміту президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, прийме зустріч G7 у 2020 році в одному зі своїх особистих готелів — Національному гольф-курорті в Маямі.

Країни «Великої сімки» приймають саміт по черзі. Цього року він проходив у французькому місті Біарріц. До G7 входять США, Франція, Велика Британія, Німеччина, Японія, Канада та Італія.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Власник обстріляного з гранатомету офісу в Києві звинуватив у злочині «попередню владу»

Власник офісу, який сьогодні вночі обстріляли з гранатомету в Києві, заявив, що постріл — це буцімто «привіт» від колишньої влади, яка нібито шантажувала бізнесменів і не може заспокоїтися дотепер

Новини України
17:42
Новини партнерів
Загрузка...