Селфі, поцілунки та регіт: найсмачніші фото із саміту «Великої сімки», фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n125956-selfi-pocilunky-ta-regit-naysmachnishi-foto-iz-samitu-velykoyi-simky.html

Ракурс

У французькому Біарріці сьогодні завершується саміт «Великої сімки». Під час триденних зустрічей керівники провідних країн світу вирішували найнагальніші питання світоустрою — боротьбу із нерівністю, ядерну програму Ірану, ймовірне повернення РФ до G7, українське питання.

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Під час зустрічей вистачало кумедних і емоційних моментів. Вони потрапили в об'єктив фотографа Reuters. «Ракурс» пропонує переглянути найемоційніші фото з президентами та прем'єр-міністрами країн «Великої сімки».

В заключний день саміту президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, прийме зустріч G7 у 2020 році в одному зі своїх особистих готелів — Національному гольф-курорті в Маямі.

Країни «Великої сімки» приймають саміт по черзі. Цього року він проходив у французькому місті Біарріц. До G7 входять США, Франція, Велика Британія, Німеччина, Японія, Канада та Італія.